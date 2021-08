Scomparsa mentre si trovava al mare con gli amici: ricerche in corso per una 21enne

La ragazza si è allontanata in costume da bagno nero e ciabatte. L’ultima posizione nota è tra gli stabilimenti Baloo e Bbk

Sono in corso le ricerche di Ghizlane Ouaqqa, 21enne marocchina residente nel mantovano che lunedì pomeriggio si trovava in spiaggia a Punta Marina insieme ad alcuni amici. Nel pomeriggio si sono perse le tracce della giovane. Alta 1,65m, capelli neri e occhi marroni, la ragazza si è allontanata in costume da bagno nero e ciabatte. L’ultima posizione nota è tra gli stabilimenti Baloo e Bbk.

Chiunque avesse notizie è pregato di contattare le Forze dell’ordine. La zona è stata perlustrata dai Vigili del fuoco con elicottero, sommozzatori, cinofili, squadre a terra e mezzi navali, sotto il coordinamento della Prefettura e dei Carabinieri di Ravenna.

Foto Massimo Argnani