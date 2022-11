22 tablet per l'asilo nido: la generosa donazione della banca

Martedì presso l’Asilo Nido “Mongolfiera” è avvenuta la consegna dei 22 tablet contenenti il software “Padlet” finanziati grazie al prezioso intervento della Bcc ravennate forlivese e imolese. Alla presenza per la BCC di Pietro Roncuzzi membro del Comitato Locale di Ravenna, Lorenzo Gardenghi capo Area Territoriale di Ravenna e Federico Ruggeri consulente Servizio Corporate e del Presidente della Cooperativa Michele Babini le educatrici e i bimbi presenti hanno accolto la donazione con entusiasmo consapevoli delle opportunità che si apriranno nei percorsi di condivisione con le famiglie. I tablet che saranno utilizzati in tutti gli Asili gestiti dalla Cooperativa il Cerchio saranno dotati di un software specifico per creare uno spazio virtuale per la documentazione del nido tramite l’uso del Padlet.