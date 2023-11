25 specie del Parco del Delta del Po racchiuse nel nuovo 'Taccuino della Biodiversità'

Nuova iniziativa editoriale firmata Parco del Delta del Po dell’Emilia Romagna. Si tratta del Taccuino della Biodiversità – viaggio nella natura del Delta del Po attraverso 25 specie guida realizzato da Andrea Ambrogio, illustratore naturalistico piacentino. Sarà la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, ad accogliere nelle sue sedi più rappresentative, la presentazione del Taccuino: a Ravenna, martedì 21 novembre, e il martedì successivo, 28 novembre a Ferrara.

L’appuntamento a Ravenna, martedì 21, fissato alle ore 9,30, presso la Sala Cavalcoli nella sede della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, Viale Farini 14, vedrà la partecipazione di Giorgio Guberti presidente dell’ente camerale, insieme alla presidente del Parco del Delta del Po Aida Morelli, al direttore Massimiliano Costa e all’autore Andrea Ambrogio.

"Con molto piacere ospitiamo questo evento promosso dall'Ente Parco, e di questo ringrazio la presidente Aida Morelli - sottolinea Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna - per presentarne le attività e in particolare questa bellissima opera editoriale che è il Taccuino della Biodiversità, realizzato da uno dei più noti illustratori naturalisti italiani, Andrea Ambrogio. Nei nostri territori il turismo e il suo indotto ricoprono un’importanza fondamentale, non solo nel variegato segmento dell’offerta balneare, ma anche in quello delle città d'arte e della cultura e del turismo naturalistico. Ritengo assolutamente strategico valorizzare lo straordinario Parco del Delta del Po, che, lo ricordo, ha ottenuto il riconoscimento a Riserva di Biosfera nell'ambito del Programma Mab Unesco. Un’area quindi volta alla sperimentazione della sostenibilità, altro tema trasversale che ci accompagnerà nel nostro operare, e all’elaborazione di proposte che realizzino tale orientamento, a beneficio delle comunità locali".

La presidentessa del Parco del Delta del Po Aida Morelli afferma: “Perché abbiamo deciso di realizzare “Il taccuino della biodiversità”? Ogni appassionato che ami la natura, dal più giovane al più esperto, ne ha avuto sicuramente avuto uno tra le mani: ha preso appunti, ha segnato specie e date, evidenziato condizioni di avvistamento e di osservazione in occasione delle sue passeggiate” e spiega “i disegni di Andrea Ambrogio costituiscono un esempio virtuoso, testimonianza e frutto delle emozioni che scaturiscono dall’osservazione delle varie forme di vita negli ambienti naturali. Il Parco del Delta del Po, con la molteplicità dei suoi habitat e delle specie che lo popolano, è sicuramente il luogo adatto per creare relazioni con essi e per esplorare le nostre risposte sensoriali alla natura e ciò che significa interagire con essa”.

Il Taccuino della Biodiversità

Il “taccuino della biodiversità” tratta 25 specie “guida” rappresentative del territorio del Parco del Delta del Po dell’Emilia Romagna e intende attrarre l’attenzione e la curiosità del pubblico sullo straordinario valore naturalistico di questo territorio attraverso “testimoni” d’eccezione rappresentati sia dalle specie endemiche, che non si trovano da nessun’altra parte del mondo, e da specie particolarmente concentrate nel Parco, vere e proprie “bandiere”.

Il territorio del Delta del Po è ricchissimo di specie endemiche, minacciate e presenta alcuni popolamenti, in particolare di uccelli, rappresentativi a livello mondiale. Conoscere e presentare questa ricchezza di vita è importante per conservarla attivamente e per enfatizzare il valore culturale di questo territorio, contribuendo alla costruzione di quel “senso di appartenenza” a un territorio speciale MAB Unesco.

Per ogni specie è fornito un quadro generale introduttivo sulla sua distribuzione, sull’importanza conservazionistica dell’area del Parco del Delta in merito alla tutela della specie e una breve descrizione della sua ecologia. La trattazione di ogni specie avviene principalmente sulla base di spunti, osservazioni e approfondimenti, compiuti durante le uscite "sul campo", attraverso schizzi, disegni e acquarelli realizzati in gran parte dal vero. Ai disegni si accompagnano note di campo e riflessioni che approfondiscono particolari aspetti naturalistici della specie con un approccio che ricorda il taccuino di un naturalista. Nella trattazione di ogni specie è valutato l’inserimento anche di altre specie che condividono il medesimo habitat con la specie guida al fine di fornire un quadro più ricco e articolato sulla biodiversità complessiva del Parco.

In definitiva l'argomento è trattato ricercando un equilibrio tra la componente artistica e quella naturalistica, con alterne concessioni ai due approcci al fine di coniugare gli aspetti emozionali e naturalistici con una imprescindibile attenzione alla correttezza delle informazioni.

Elenco delle specie trattate

PIANTE

Fiordaliso di Tommasini - Centaurea tommasini

Malvone di palude - Kosteletzkya pentacarpos

Campanelle maggiori - Leucojum aestivum

Ninfea bianca - Nymphaea alba

Salicornia veneta -Salicornia veneta

PESCI

Storione cobice - Acipenser naccarii

Anguilla - Anguilla anguilla

Ghiozzetto di laguna - Knipowitschia panizzae

Triotto - Rutilus aula

ANFIBI

Pelobate fosco - Pelobates fuscus

Rana di Lataste - Rana latastei

RETTILI

Tartaruga marina - Caretta caretta

Testuggine europea - Emys orbicularis

UCCELLI

Moretta tabaccata - Aythya nyroca

Fratino - Charadrius alexandrinus

Garzetta - Egretta garzetta

Airone rosso – Ardea purpurea

Gabbiano corallino - Ichthyaetus melanocephalus

Marangone minore - Microcarbo pygmaeus

Fenicottero - Phoenicopterus roseus

Spatola - Platalea leucorodia

Avocetta - Recurvirostra avosetta

Fraticello - Sternula albifrons

MAMMIFERI

Lupo - Canis lupus

Cervo - Cervus elaphus