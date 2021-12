257 dipendenti di Ausl Romagna no-vax sospesi dal lavoro: 79 sono nel ravennate

Sono 257 i dipendenti di Ausl Romagna che al 12 dicembre hanno deciso di non sottoporsi al vaccino anticovid e che, in seguito a questa scelta, sono stati sospesi dal lavoro. Si tratta di 218 lavoratori di comparto, 21 della dirigenza e 18 convenzionati.

In particolare, nel Ravennate si tratta di 71 lavoratori di comparto, 7 della dirigenza e un convenzionato (per un totale di 79 sospesi); nel Cesenate 43 lavoratori di comparto, 6 della dirigenza e 5 convenzionati (per un totale di 54 sospesi); nel Forlivese 33 lavoratori di comparto, zero della dirigenza e 5 convenzionati (per un totale di 38 sospesi); nel Riminese 71 lavoratori di comparto, 8 della dirigenza e 9 convenzionati (per un totale di 88 sospesi).

I lavoratori sono stati sospesi dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Covid. La percentuale dei sospesi sul totale degli operatori con obbligo vaccinale è inferiore al 2% in tutti gli ambiti territoriali: in particolare 1,5% nel Ravennate, 1,6% nel Cesenate, 1,4% nel Forlivese e 1,9% nel Riminese.