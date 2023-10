28 loculi in concessione nel cimitero di Bagnacavallo

Il Comune intende procedere alla concessione di ventotto loculi per salma nel cimitero di Bagnacavallo. Le domande andranno presentate dal 30 ottobre al 30 novembre.

Possono presentare domanda: i cittadini residenti nel Comune di Bagnacavallo che abbiano superato i 70 anni di età; i cittadini già residenti nel Comune di Bagnacavallo che hanno mutato la residenza non per loro determinazione ma per ricovero in strutture sociosanitarie e socioassistenziali; i cittadini anche non residenti e anche prima dei 70 anni quando sia già sepolta nel cimitero di Bagnacavallo la salma di: genitore, coniuge, figlio, convivente anagrafico; i cittadini residenti nel comune di Bagnacavallo per i quali non vi sia coniuge o parente in vita entro il secondo grado.

Modalità:

- online al link (dalle 8.30 del 30 ottobre): https://labassaromagna.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=BGNC_CONCESSIONE_LOCULI_2023

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, al pianterreno di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5.

La consegna potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Le domande consegnate manualmente devono essere contenute in una busta che deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la dicitura: “Domanda concessione loculo cimitero di Bagnacavallo”.

Una volta esaminate la regolarità amministrativa e il possesso dei requisiti richiesti, la graduatoria verrà formata in base all’ordine cronologico di presentazione e sarà poi pubblicata all’albo pretorio e sul sito online del Comune. L’assegnazione dei loculi sarà effettuata a partire dall’1 gennaio 2024.

Informazioni: Alessia Branzoni 0545 280871 - branzonia@comune.bagnacavallo.ra.it, Alessandra Miceli 0545 280868 - micelia@comune.bagnacavallo.ra.it.