285 nuove bici elettriche e non a noleggio in giro per la città e nei lidi

In questi giorni è stato avviato il nuovo servizio di bike sharing di Ravenna, costituito da 285 biciclette a noleggio che possono circolare in città e nei lidi grazie agli investimenti attuati nella mobilità sostenibile. "Una sfida in cui crediamo fortemente e che stiamo affrontando con grande impegno - spiega l'assessore alla mobilità Roberto Fagnani - per andare incontro alle esigenze di spostamenti più agevoli, salutari ed economici, sempre più diffuse tra i cittadini e in armonia con l’ambiente".

Il nuovo servizio di bike sharing della rete Velospot (maggiore operatore svizzero nel settore) è stato possibile grazie a finanziamenti congiunti dell’Unione Europea, del Ministero dell’Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nelle prossime settimane si concluderanno i lavori di installazione della segnaletica verticale e orizzontale per delimitare le stazioni dedicate al posizionamento delle biciclette “condivise”. Si tratta di 240 biciclette a pedalata muscolare e 45 biciclette a pedalata assistita.

Le biciclette a pedalata assistita potranno essere prese e riconsegnate solo nelle stazioni dedicate di: Ravenna in piazzale Aldo Moro, Marina di Ravenna in piazza Piloti del Porto, Porto Corsini in via Terzo Sirotti 39, Ravenna in largo della Strada romana (Parco archeologico) e Classe in via Classense 94 (Museo Classis). Per prendere e rilasciare le 240 biciclette a pedalata muscolare saranno disponibili numerosi punti in città, identificati dal logo Velospot. Per poter utilizzare le bici sarà necessario scaricare l’app Velospot, registrarsi e iscriversi alla piattaforma. Il sistema di tariffazione prevede la corsa semplice, ma anche la possibilità di abbonamenti compatibili con le varie esigenze dell’utenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.