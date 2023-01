Da oltre 30 anni raccolgono fondi per beneficenza: il sindaco ringrazia il gruppo “Rumours”

Il sindaco Massimo Medri e la Giunta di Cervia hanno incontrato i "Rumours", gruppo spontaneo apolitico che da oltre trent’anni è attivo in città per raccogliere fondi per beneficenza. Nato per volontà di un gruppo di giovani goliardici, che all’insegna del divertimento e del buon umore hanno fatto dell’amicizia e della solidarietà la loro bandiera, Rumours oggi raduna decine di cervesi di tutte le età: quei ragazzi di trent’anni fa sono oggi diventati adulti e a loro si sono uniti mogli, mariti, figli, nipoti. L’unico requisito richiesto per farne parte è la voglia di stare insieme e divertirsi, senza dimenticare di fare del bene alla propria città.

Tante infatti sono le iniziative benefiche realizzate in questi tre decenni, alcune delle quali diventate veri appuntamenti fissi nella vita sociale cervese. E’ il caso di “Rumours Show”, spettacolo divertente e a volte irriverente che viene organizzato in primavera dai tempi in cui il gruppo mosse i primi passi. Per molti anni con questo spettacolo sono state attivate delle adozioni a distanza e i Rumours hanno aiutato a crescere ragazzi del Terzo Mondo, prima di dedicarsi esclusivamente a progetti locali. Un altro appuntamento fisso è “Sindacando”, un confronto pubblico tra i candidati alla carica di sindaco che viene organizzato prima delle elezioni amministrative in città. E poi ancora, la “Camminata dell’Amore”, di cui si sono già svolte tre edizioni che hanno richiamato centinaia di cervesi a camminare insieme per la solidarietà.

Un discorso a parte merita il “Galà dell’Asta”, giunto alla seconda edizione: una serata di gala organizzata a ridosso delle festività natalizie, che in due anni ha raccolto oltre 20 mila euro devoluti alla Mensa Amica e a Cervia Auxilia. L’idea del Galà è nata dall’enorme successo registrato dall’”Asta Tosta”: dirette Facebook quotidiane che durante il lockdown, proponendo la vendita di oggetti vari, ha intrattenuto e divertito i cervesi chiusi in casa durante la pandemia. Il sindaco martedì ha consegnato a un nutrito gruppo di Rumours una targa con la scritta: “Al gruppo Rumours Cervia, per organizzare spettacoli comici ricchi di simpatia e allegria con azioni di beneficenza e solidarietà a favore delle persone e della Città di Cervia. Con stima e gratitudine per il loro impegno sociale”.