33 anni di iniziative e pellegrinaggi: una giornata di festa per il circolo Acli

Celebra 33 anni di iniziative il circolo Acli di Santo Stefano. Il circolo nato nel 1990 per volere del parroco don Serafino prosegue oggi le sue attività con il parroco don Giancarlo Galeati. In tutti questi anni ha promosso iniziative di carattere religioso e culturale, tra convegni e momenti aggregativi per i giovani. Tra le attività vanno anche ricordati i grandi pellegrinaggi in bici: S.Stefano-Lourdes Km.1350, S.Stefano–S.Giovanni Rotondo Km.600 S.Stefano–Compostela Km.950, S.Stefano-Città del Vaticano Km.400, e tantissimi altri percorsi per tutte le regioni d’Italia.

Domenica il circolo Acli di Santo Stefano ha così in programma una giornata di festa per celebrare questo nuovo traguardo. Dopo una messa alle 11 nela Chiesa parrocchiale di S.Stefano in ricordo di tutti gli aclisti scomparsi di S.Stefano e delle Ville Unite, gli associati partiranno per Roncofreddo dove alle 13 si terrà un pranzo sociale, seguito da una premiazione e una visita al paese sulle colline romagnole.