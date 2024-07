35 bambini diventano 'baby Baywatch' per un giorno per imparare la sicurezza in mare

Giovedì 25 luglio è il World Drowning Prevention Day (Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento), istituito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che segue la Risoluzione dell’ONU del 2021. L’iniziativa è promossa dal Found for Environmental Education – FEE Italia, per sensibilizzare sul tema del salvamento sulle spiagge italiane, la cui garanzia è criterio imperativo del Programma Bandiera Blu e rappresenta un punto essenziale per una reale consapevolezza della cittadinanza tutta su un corretto e più sicuro rapporto con la risorsa Mare.

Le spiagge del Comune di Cervia, sulle quali sventola la Bandiera blu dal 1999, partecipano alla manifestazione con una giornata organizzata dal Comune di Cervia e dalla Cooperativa bagnini dedicata alla sicurezza in mare, durante la quale verranno coinvolti i turisti presenti sulla spiaggia di Cervia. Tra le varie attività, anche momenti dedicati a "baby baywatch". Dalle 9.30 in spiaggia libera a Cervia 35 bambini della Onlus Auxilia si potranno cimentare con le lezioni didattiche sulle caratteristiche del mare approfondendo argomenti quali: come comportarsi in spiaggia e in acqua, i danni del sole sulla pelle, le regole del bagno in mare, la giusta alimentazione fino ai significati delle bandiere e alle caratteristiche della fauna marina. Inoltre saranno informati sulla sicurezza, cioè sull’attività del salvataggio, insieme ai marinai per poi, infine, mettersi alla prova in mare e imparare la voga, a bordo dei “baby mosconi”, i mosconi a misura di bambino realizzati dalla ditta De Biagi (storici artigiani produttori dei classici mosconi rossi) per la Cooperativa bagnini.

“La sicurezza in mare – dichiara il sindaco di Cervia Mattia Missiroli – è una delle nostre priorità. La spiaggia di Cervia, insignita da molti anni del prestigioso riconoscimento Bandiera Blu, è un luogo sicuro, grazie all’eccellente presidio e servizio dei bagnini di salvataggio, che con competenza e preparazione garantiscono a tutti coloro che frequentano la spiaggia di godere di momenti di svago e relax. La Giornata Mondiale della prevenzione dell’Annegamento ci permette di informare sulla prevenzione degli incidenti in acqua e di puntare i riflettori sul servizio di salvamento nella spiaggia di Cervia”.

“Siamo molto fieri di partecipare con i nostri “baby mosconi” a questa giornata - afferma Fabio Ceccaroni presidente della Cooperativa bagnini di Cervia -. L'intento è quello di informare e formare i bambini sulla sicurezza in mare, ma anche di far passare loro una bella giornata all’insegna del divertimento oltre ad essere in prima linea per mantenere alto il punteggio per l’assegnazione della Bandiera Blu”.