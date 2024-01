Sono 354 le nascite del 2023 a Faenza: "Una crescita del 22% rispetto all'anno precedente"

"Nel 2023, Faenza è stato uno dei pochi reparti in Italia nei quali è aumentato il numero delle nascite. Sono 354 i nuovi nati nell'anno passato, un +22% rispetto alle 288 nascite del 2022". A dirlo è stato il sindaco di Faenza, Massimo Isola, al termine di una visita istituzionale all'ospedale manfredo, dove ha incontrato il dottor Savelli, la dottoressa Belosi e il dottor Tellarini, insieme alla consigliera Manuela Rontini, per ringraziarli del lavoro svolto nel corso del 2023.

"Si tratta di un dato per noi molto importante, in un contesto dove la denatalità è un problema diffuso, che ha portato alla perdita di un quarto delle nascite in 12 anni, nella nostra regione - commenta il primo cittadino - I numeri del presidio ospedaliero faentino non sono casuali, ma sono il frutto di una precisa strategia di rafforzamento. La crescita del dipartimento di Ostetrica e Ginecologia ha avuto un impatto significativo sulla nostra offerta sanitaria e sul benessere dell'intera comunità".

"La strategia si è costruita in tre punti: l'integrazione con Forlì, che ha arricchito la squadra che opera a Faenza sia qualitativamente che quantitativamente, il conseguente allargamento (in sicurezza) dei criteri di accesso alla sala parto e il rafforzamento dei servizi, delle prestazioni e dell'offerta sanitaria dell'intero dipartimento - conclude Isola - Siamo davvero orgogliosi di questo importante risultato, che dà l'idea di un presidio ospedaliero in crescita".