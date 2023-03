A 36 anni dalla tragedia, le Acli ricordano le vittime della Mecnavi

Le Acli (Associazioni cristiane lavoratori italiani) nel 36 anniversario della tragedia della Mecnavi, nel partecipare alle iniziative promosse dal Comune Ravenna e dai sindacati, ricordano i 13 lavoratori morti nella gasiera della nave Elisabetta Montanari nel Porto di Ravenna con una santa messa che verrà celebrata nella Chiesa parrocchiale di S.Stefano lunedì 13 marzo alle ore 18.

Monsignor Ersilio Tonini, l’allora arcivescovo di Ravenna, nell’omelia funebre che si tenne in Duomo tre giorni dopo, usò frasi severe: “Fossero andati i genitori a visitare quei cunicoli avrebbero detto: ‘no, figlio mio! Meglio povero, ma con noi!’ Avrebbero avvertito l’umiliazione spaventosa, la disumana umiliazione. Un ragazzo di 17-18 anni che è costretto a passare dieci ore in cunicoli dove – posso dire la parola? Non vorrei scandalizzare – dove possono vivere e camminare solo i topi! Uomini e topi! Parola dura, detta da un vescovo all’altare: eppure deve essere detta, perché mai gli uomini debbano essere ridotti a topi!”.