36 ore di precipitazioni, il meteorologo: "A Casola è caduta la pioggia di un’intera primavera"

Il Ravennate si trova in una condizione di forte difficoltà per l'emergenza maltempo che ha condotto all'esondazione di diversi fiumi, fra martedì e mercoledì, e purtroppo anche al decesso di un uomo a Castel Bolognese. A fare il punto sulla violenza con cui le precipitazioni si sono abbattute sulla provincia di Ravenna è Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti).

"Evento tosto per il mese di maggio, come testimoniano le notizie anche arrivano dai principali corsi d’acqua della provincia. Notevoli differenze tra gli accumuli di pioggia nelle aree di pianura ed i rilievi, che se da un lato è normale con queste dinamiche, dall’altro è stato molto “spinto” in questa occasione, segno che la componente legata allo stau (sollevamento, ndr) orografico è stata notevole con venti forti tra Nord e Nord-Est per tutta la giornata di ieri - spiega Randi - Non ci sono stati temporali (come da attese), ma il problema è dovuto alla durata delle precipitazioni (più di 36 ore ininterrotte), la lentezza dell’evoluzione dell’occlusione responsabile dei fenomeni, e il pregresso, ovvero troppa poca pioggia in precedenza (aprile). Sui rilievi, tuttavia si sono avute fasi anche con rovesci talora forti (lifting orografico) ma senza attività elettrica".

"I numeri però parlano chiaro - prosegue il meteorologo - Dal pomeriggio del primo maggio sono caduti tra gli 85 e i 100 mm nella bassa pianura; tra 100 e 130 mm nella pianura pedecollinare; tra i 150 e i 250 mm sui primi rilievi. Si consideri anche che in maggio dovrebbero cadere sui 50-60 mm nella bassa pianura, sui 60-70 mm nella fascia pianeggiante pedecollinare; sugli 80-85 mm nei primi rilievi. Quindi in 36 ore circa è stato doppiato o localmente triplicato il valore medio mensile".

"Sugli accumuli nelle 24 ore sono caduti diversi record di maggio, che in genere appartenevano al 1939 o al 1929, come a Lugo, Bagnacavallo, Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio, Brisighella e San Cassiano. Alfonsine, con i 73,4 mm di ieri non ha superato gli 86,0 mm del 16 maggio 1929. Il picco, in attesa di verifiche ad evento concluso, è di Casola Valsenio (ARPAE) con 237,6 mm in circa 36 ore, che equivale alla pioggia che dovrebbe cadere nell’intera primavera (base clima 1991-2020). Dunque, siamo alle solite - conclude Randi - più o meno lunghi periodi senza o con poca pioggia; poi ne arriva quanto un’intera stagione in meno di 2 giorni. Ci dobbiamo fare il callo, siamo solo agli inizi".

SPECIALE MALTEMPO

Fiumi esondati, centinaia di evacuati, scuole e strade chiuse: il ravennate è sott'acqua - FOTO

Fiumi in piena e maltempo fermano anche i treni: tutte le tratte bloccate

Il maltempo travolge il faentino: le strade allagate e l'evacuazione delle famiglie - VIDEO

Il Lamone fa paura: chiude la statale Adriatica, i percorsi alternativi

Il Lamone si gonfia, il fiume in piena minaccia il ravennate - VIDEO

Il maltempo miete una vittima: travolto dalle acque del Senio, muore annegato

Il Lamone impetuoso rompe l'argine e allaga Boncellino - VIDEO

Pioggia e fiumi continuano a fare paura: emessa nuova allerta meteo rossa

Treni fermi a Faenza, caos in stazione: centinaia di persone in attesa dei bus sostitutivi

Bonaccini chiama Meloni: "Dichiarare lo stato di emergenza nazionale"

Il Ministro Lollobrigida visita le aree colpite dalle alluvioni

Il maltempo travolge anche coltivazioni e aziende agricole

Firmato lo stato di mobilitazione per l'alluvione: "Situazione senza precedenti"

Si allaga anche l'autostrada: traffico in tilt, lunghe code