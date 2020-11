3600 nuovi contatori: come riconoscere gli operatori Hera

Inizia anche a Castel Bolognese l’operazione “Smart Metering Gas” di Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera che gestisce la distribuzione di gas ed energia elettrica in Emilia- Romagna, per l’installazione a partire da lunedì 9 novembre di circa 3.600 nuovi contatori elettronici del gas. L’attività, che rappresenta un obbligo normativo, sarà effettuata entro dicembre 2020.

Ai clienti interessati dalla sostituzione in questi giorni viene lasciato un avviso almeno cinque giorni prima dell’esecuzione degli interventi. Come attualmente previsto dalle Autorità competenti e in attesa di eventuali ulteriori indicazioni, il Gruppo Hera procederà con le sostituzioni programmate dei contatori gas, adottando in questo periodo, come per tutti gli altri servizi di sua competenza, ulteriori cautele per tutelare la salute e sicurezza dei clienti e del personale operativo, coerenti con il dettato delle varie disposizioni di legge al riguardo. In particolare, con riferimento alle misure cautelative dal Coronavirus messe in campo dalla multiutility, per tutti gli interventi all’interno delle abitazioni l’operatore incaricato indosserà la mascherina, provvederà preventivamente alla sanificazione delle mani oppure all’utilizzo di guanti monouso e manterrà una distanza di almeno due metri dal cliente. Inoltre, per i contatori posizionati all’interno delle abitazioni, si procederà alla sostituzione solo se non sono presenti persone positive o in quarantena.

Come evidenziato nell’avviso, durante l’intervento non sarà indispensabile la presenza di un idraulico, ma potrebbe essere necessaria al termine per ripristinare la fornitura, riavviare la caldaia o altri apparecchi collegati, ad esempio nel caso di impianti condominiali. Si ricorda al riguardo che le prestazioni di manutenzione ed assistenza dei tecnici specializzati sono consentite dalle attuali disposizioni di legge. Proprio come segnale di maggiore attenzione nei confronti dei clienti, tutti gli operatori incaricati da Inrete hanno avuto indicazione di avvisare il giorno stesso i clienti dell’intervento imminente, citofonando prima e dopo l’installazione del contatore, per minimizzare la possibilità di problematiche negli impianti interni. Una volta completata la sostituzione, saranno lasciate vicino al contatore o nella cassetta della posta le istruzioni per accendere il display e leggere, a fini di controllo e conoscenza personale, il numeratore della lettura. Per questioni di sicurezza, se il cliente è assente, la valvola a monte del contatore sarà lasciata chiusa e saranno lasciate ulteriori istruzioni (o vicino al contatore o nella buchetta della posta) per l’eventuale riapertura in autonomia.

Gli operatori incaricati da Inrete sono dotati di tesserino di riconoscimento e nessuno è autorizzato a chiedere denaro per questo intervento, essendo la sostituzione gratuita, a proporre alcuna revisione di contratto o la vendita di apparati di segnalazione fughe. In caso di dubbi, per verificare l’identità degli operatori, contattare il numero verde 800.990.250, gratuito da rete fissa e cellulare, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18; gli operatori del call center sono in grado di verificare l’identità degli operatori, per garantire la sicurezza dei clienti.

Il vecchio contatore meccanico deve cedere il posto a quello elettronico di nuova generazione, secondo quanto stabilito dalla Delibera 631/13/R/Gas dell’ex Aeegsi, ora Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). I misuratori di nuova generazione, conformi a tutte le direttive nazionali e comunitarie in materia, potranno essere tele-letti, rendendo possibile la fatturazione su consumi reali, e gestiti da remoto, come già ora accade per i contatori dell’energia elettrica.