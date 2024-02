In 37 a processo per il "racket dei funerali": mazzette e corruzione negli obitori

Concluse le indagini nell'ambito del cosiddetto "racket dei funerali". Andranno dunque a processo 37 persone fra addetti alle camere mortuarie e responsabili di varie agenzie funebri per l'accusa di associazione per delinquere. Una vicenda che riguarda in particolare la gestione delle salme dei defunti negli obitori di Faenza e Lugo, dove gli addetti, secondo la Procura, avrebbero ricevuto mazzette in cambio di trattamenti preferenziali da parte di varie agenzie di onoranze funebri. L'accusa sostiene che gli addetti avrebbero fornito servizi che esulavano dalle proprie mansioni, come la vestizione delle salme, e favorito alcune agenzie assegnando loro le camere ardenti migliori e indicando i parenti che non avevano ancora scelto a chi affidarsi per lo svolgimento dei funerali. La notizia è riportata sui quotidiani locali in edicola venerdì.