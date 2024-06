Nuova vita al verde in città: arrivano 39 alberi tra i viali della Stazione e parco Rosmini

Nuova vita al verde pubblico. Il Comune di Ravenna ha affidato i lavori che porteranno alla messa a dimora di 39 nuovi alberi in città. L'intervento, affidato ad Azimut (società incaricata tramite contratto della manutenzione del verde pubblico), prevede la piantumazione delle nuove alberature nei viali Santi Baldini, Pallavicini e Farini (zona stazione Fs) e in nel parco di piazza Rosmini (zona via Vicoli). L'importo previsto per i lavori è di 48.714,60 euro e l'intervento dovrà essere concluso entro la fine del 2024.

Sulla questione era già intervenuto in precedenza il consigliere di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, che aveva prima segnalato la necessità di rimpiazzare gli alberi che erano stati tagliati, e poi accolto con favore il progetto per la posa delle nuove piante. Nel dettaglio nei viali della stazione dovrebbero arriva 30 nuovi platani (Platanus spp) con una circonferenza di 18/20 centimetri. Le altre nove piante sono invece destinate al parco Rosmini, area verde di circa 3.000 metri quadrati tra via Badiali e via Lercaro. Qui saranno messi a dimora 2 platani, 3 querce e 4 olmi, tutti con circonferenze tra 16 e 20 centimetri. Per tutte le nuove piante è prevista la manutenzione per 3 anni ai fini dell’attecchimento.