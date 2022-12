4 medici di famiglia vanno in pensione: come scegliere un nuovo dottore

Dal 31 dicembre di questo anno andranno in pensione alcuni medici di famiglia dell'area urbana di Ravenna. L'Ausl ringrazia per il loro operato i dottori Davide Missiroli, Maria Bonfà, Rossella Geminiani e Donatella Venturi. I loro assistiti potranno scegliere fra i medici presenti che non abbiano ancora superato il tetto massimo di pazienti, oppure optare per due nuovi professionisti che prenderanno servizio dopo il 9 gennaio.

Queste, le modalità operative per poter effettuare la scelta di un altro medico: Fascicolo Sanitario (www.fascicolo-sanitario.it); email a: sportellounico.ra@auslromagna.it; telefono per appuntamento allo 0544286661.