Il Cala Zingaro vince la sfida di '4 ristoranti': "Una pentola di buon gusto della riviera romagnola"

“Una pentola di buon gusto della riviera romagnola”. E' il Cala Zingaro di Milano Marittima, gestito dal 33enne Andrea Ravaglia, a vincere il titolo di miglior ristorante gourmet di uno stabilimento balneare della riviera romagnola di '4 Ristoranti', la trasmissione di Alessandro Borghese in onda su Sky. Andrea ha vinto la concorrenza di Monica Pasini con il Maré di Cesenatico, Danilo Ricci con il Ricci di Mare di Miramare di Rimini e Piero Boni con il Peperittima, nella stessa località cervese. La nuova stagione del programma è stata girata la scorsa estate, nel rispetto delle norme anti-Coronavirus.

In questa puntata era la cozza di Cervia la categoria special ad aggiungersi alle altre quattro da votare: location, menù, servizio e conto. Come da tradizione, ogni pasto è stato preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante. Tutto è stato osservato nei minimi dettagli, per un’analisi che è proseguita poi anche durante il pasto, concentrandosi sul personale di sala messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino.

La classifica provvisoria ha visto Andrea con 96 punti, Monica con 89, Danilo e Piero pari merito con 85. Solo alla fine si è scoperto il giudizio di chef Borghese, che ha confermato la classifica: per Andrea 36 (9 alla location, 7 al menù, 6 al servizio, 8 al conto e 6 alla categoria special), 37 Danilo (7 alla location, 8 al menù, 7 al servizio, 8 al conto e 8 alla categoria special), 38 Monica (8 alla location, 8 al menù, 7 al servizio, 8 al conto e 7 alla categoria special) e 35 Piero (8 alla location, 6 al menù, 7 al servizio, 8 al conto e 6 alla categoria special). In totale quindi 132 per Andrea, 127 per Monica, 122 per Danilo e 120 per Piero.

“Andrea mi ha colpito perchè riesce ad essere gourmet senza tradire la sua anima zingara”, è stato il commento di chef Borghese, che ha consegnato al 33enne un assegno da 5mila euro (“premierò i ragazzi”, ha detto il titolare di Cala Zingaro), e le chiavi di un van 100% elettrico di casa Peugeot. “Danilo lo porto nel cuore - ha proseguito Borghese - E' bello incontrare persone e cuochi così generosi. Piero ha uno stilo rigoroso che lascia un bel ricordo di sè, mentre per Monica la cucina gourmet significa armonia ed eleganza, proprio come le sue fantastiche mise. Avete onorato le vostre tavole e vi siete misurati in cucina anche su un ingrediente speciale, le cozze di Cervia”, ha concluso Borghese.