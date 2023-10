Alessandro Borghese è a Ravenna: in corso le riprese di '4 Ristoranti'

Da ieri a Ravenna è partito il "toto-ristoranti" per indovinare quali saranno i quattro locali protagonisti di una puntata della nuova stagione di '4 Ristoranti', il programma Sky condotto dallo chef Alessandro Borghese. Voci di corridoio parlano di alcuni dei locali più celebri del centro storico di Ravenna, dove da ieri si aggira la troupe di chef Borghese sul celebre furgone nero: dalla trattoria al Cerchio, al Cairoli, all'Antica Bottega di Felice, al Passatelli fino a Corte Cabiria. Nomi in parte confermati anche dalle ordinanze emesse dal comune per limitare la viabilità nelle strade e permettere così agli operatori di registrare la puntata.

"Siamo a Ravenna, siamo sul terrazzo e stiamo facendo una riunione, poi si parte!", ha confermato Alessandro Borghese oggi pomeriggio in una storia su Instagram. Le riprese continueranno fino al 6 ottobre, la puntata sarà poi trasmessa presumibilmente in inverno. Il programma di cucina aveva già fatto tappa nel Ravennate nel 2020, con il Cala Zingaro di Milano Marittima che si era aggiudicato la vittoria.