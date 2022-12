Riqualificazione ambientale: 400 nuovi alberi per il Parco urbano di Cervia

Prende vita a Cervia l'iniziativa di riqualificazione ambientale e forestazione del Gruppo Crai. Annunciato in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il progetto della catena di supermercati prevede la piantumazione di quasi 6.000 nuove piante in 16 aree dislocate in tutto il territorio nazionale. A partire dal 5 dicembre nel Comune di Cervia sono stati messi a dimora 400 alberi. Il progetto di Csr di Crai ha una forte valenza socio-ambientale perché si propone di contrastare i cambiamenti climatici favorendo attraverso gli alberi il naturale assorbimento delle emissioni di CO2 e di ridurre lo stress ambientale, contribuendo così a restituire valore al territorio.

“La donazione di 400 piante è un patrimonio arboreo consistente e per questo ringraziamo Crai che si è dimostrata sensibile nei confronti del nostro territorio. Gli alberi saranno piantati in un’area di quasi 5 mila metri quadri, al confine nord-ovest della Pineta di Milano Marittima, all’interno del futuro Parco Urbano e in questa zona sorgerà dunque un nuovo bosco. È una ulteriore testimonianza di quanto il nostro patrimonio ambientale sia nel cuore di tante realtà e, grazie anche a questa iniziativa che porterà all’ampliamento della nostra pineta, siamo fiduciosi nello sviluppo del nuovo Parco Urbano che valorizzerà non solo la nostra località, ma l’intero territorio” ha dichiarato Massimo Medri, Sindaco di Cervia.

"Con il progetto di piantumazione di 400 piante a Cervia, AMA Crai dimostra ancora una volta la sua sensibilità sui temi dell'ambiente e del contrasto ai cambiamenti climatici una mission che portiamo avanti assieme ai nostri soci e in tutti i nostri store, promuovendo il consumo sostenibile e i prodotti a chilometro zero e di qualità, oltre a evitare lo spreco alimentare. L'iniziativa in collaborazione con AzzeroCO2 ci permette dunque di piantare 400 nuovi alberi, un gesto significativo che non è solo simbolico: i cittadini di Ravenna beneficeranno di un nuovo piccolo bosco, con tutti i benefici ambientali, sociali e salutari che comporta” ha affermato Gianfranco Scola, direttore generale di AMA Crai Est.