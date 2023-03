Tutti a vedere i 'tesori' dell'Ausl: quasi 400 visitatori all'inaugurazione della mostra a Palazzo Rasponi

Quasi quattrocento persone hanno partecipato nel fine settimana all’inaugurazione della prima Mostra dedicata al patrimonio artistico dell’Ausl della Romagna: “La Cura attraverso L’Arte – opere dal patrimonio storico e artistico Ausl Romagna”. Al Palazzo Rasponi dalle Teste di Ravenna è possibile visitare una selezione delle opere che raccontano come si è formato un patrimonio che vuole rilevare, attraverso le sue opere, la storia sociale e sanitaria di un vasto territorio.

Un tempo erano "Ospitali" con i loro Oratori e Chiese, oggi alcuni di questi edifici sono ancora Ospedali altri sono divenuti sede dei nuclei del Museo diffuso d’Arte Sanitaria Romagnola.

La mostra, visibile sino al 16 aprile, ha in programma due visite guidate (25 marzo- 12 aprile) cui si aggiungono eventi sul territorio, che daranno la possibilità di scoprire una collezione all’insegna di un turismo lento e del benessere. La prima visita guidata, gratuita e senza prenotazione, si svolgerà l’11 marzo alle ore 11.00 presso Presidio Ospedaliero di Faenza. Il punto di ritrovo sarà all’ingresso dell’Ospedale in Corso Mazzini. Per l’occasione sarà possibile visitare i sotterranei dell’ospedale, la chiesa di San Giovanni di Dio, la Sala Museale e la Galleria dei Benefattori. La visita sarà condotta dal Conservatore Ausl Romagna Sonia Muzzarelli.