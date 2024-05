41 pc rigenerati per la scuola alluvionata: la generosità degli Alpini di Varese

Lunedì mattina il presidente dell’associazione nazionale Alpini di Varese, Franco Montalto, si è recato all’Itip “L. Bucci” in via Camangi a Faenza, per consegnare 41 computer rigenerati e allestire di nuovo due aule dell’Istituto precedentemente allagate durante l'alluvione del maggio 2023. I computer sono stati donati da varie aziende e all’iniziativa ha collaborato il gruppo di lavoro Digital Sherpa che ha come obiettivo quello di raccogliere dispositivi informatici dismessi, ricondizionarli e metterli a disposizione di chi ne ha bisogno con l'obiettivo di contrastare il digital-divide.

Presenti alla consegna la vicedirigente scolastica Serena Gennari, gli assistenti tecnici dell’Istituto, il Gruppo Alpini di Faenza, Roberto Gnudi (presidente sezione Ana Bolognese-Romagnola), il presidente della CNA di Ravenna Matteo Leoni (che ha segnalato la necessità di materiale per l’Istituto, dopo l’alluvione, visto che l’intero edificio era andato sotto l’acqua). Al termine della consegna alcuni alunni della classe 4^E hanno indossato i capelli degli Alpini e hanno dialogato con loro.