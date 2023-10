Aveva 5 chili di eroina nello zaino e 13mila euro in casa: arrestato un 36enne

Prosegue l’attività della Polizia di Stato finalizzata al contrasto al traffico e spaccio di droga: venerdì scorso sui lidi ravennati è stato arrestato un 36enne albanese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di 5 chilogrammi di eroina. In particolare, il personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, nel contesto dei servizi investigativi a supporto del controllo del territorio, a Punta Marina Terme ha individuato l'uomo, già noto alle forze di Polizia, alla guida di uno scooter.

Il 36enne, parcheggiato il mezzo a ridosso della pineta, si sarebbe quindi avviato a piedi verso gli alberi portando sulle spalle un voluminoso zaino che avrebbe poi gettato a terra per tentare di fuggire, non appena accortosi dell’avvicinarsi degli agenti che intendevano sottoporlo a controllo. Immediatamente il 36enne è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti che hanno recuperato lo zaino contenente 9 panetti di eroina del peso di 5 chili. La successiva perquisizione della sua abitazione ha consentito di sequestrare la somma di oltre 13.000 euro in contanti, ritenuta il profitto dell’attività di spaccio. Il 36enne, come indicato dalla Procura della Repubblica di Ravenna che ha assunto il coordinamento delle indagini, è stato condotto nel carcere di Ravenna.