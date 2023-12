I 50 anni della storica discoteca immortalati in un docufilm: aneddoti e immagini per raccontare un'epoca

Dj, musicisti, ospiti internazionali, personaggi televisivi e un mondo eterogeneo e colorato che ha attraversato 50 anni di storia italiana, tutto questo raccontato nel docu-film “Baccara – La Festa continua” dedicato alla nota discoteca tra Lugo e Cotignola che dai primi anni ’70 ha richiamato sulla sua pista, sul palco e tra le sue mitiche poltroncine migliaia di persone guadagnandosi un posto nei ricordi di tanti. Un locale ancora oggi attualissimo e che, rivisto in chiave moderna, punta ad un ricco programma anche per i prossimi anni, nel solco di una tradizione che si fa futuro.

Un progetto promosso dall’associazione 12 Pollici Social Club Aps, con il patrocinio e il contributo dei Comune di Lugo e del Comune di Bagnacavallo, che ha reso concreta una pellicola realizzata con la produzione dell’agenzia bolognese SI-produzioni per la regia di Francesca Zerbetto. Il film verrà presentato in anteprima nel corso di tre serate organizzate in questo periodo natalizio: venerdì 22 dicembre alle ore 20.30 al Teatro Goldoni di Bagnacavallo, sabato 23 e venerdì 29 dicembre nella Rocca di Lugo, in entrambe le occasioni alle 18.30 e alle 21 nel Salone Estense. Sempre in Rocca e nelle stesse serate, la Torre del Soccorso ospiterà dalle 17.30 una mostra fotografica dedicata.

Un lungo racconto di quanto accaduto in 50 anni di Baccara, partendo da chi lo ha vissuto quotidianamente come i direttori e i barman che si sono succeduti nel tempo, ma anche fotografi, factotum e gogo girls, fino ai tanti frequentatori, tra aneddoti, testimonianze e immagini di repertorio, oltre che fotografie d’autore, per una composizione artistica e culturale che racconta l’evoluzione di usi e costumi di un intero territorio.

Il Baccara è stato per decenni un punto di riferimento per il mondo dello spettacolo, lo svago notturno e il divertimento. Concerti storici e serate dedicate al ballo il venerdì e il sabato, ma anche il martedì e il giovedì, fino alla domenica pomeriggio per i più giovani. Il locale ha aperto i battenti quando ancora si suonavano i lenti e ha saputo seguire le evoluzioni di moda e gusto passando dalla disco dance fini alla musica house e alla techno. Dall’austerity degli anni ’70 fino ad oggi, punto di riferimento per almeno quattro diverse generazioni.

E nell’ambito delle proposte di questo periodo, venerdì 29 dicembre dopo le due proiezioni del docu-film alla Rocca di Lugo, la festa proseguirà proprio sulla pista da ballo del Baccara con una serata a ingresso gratuito nella quale alla consolle si esibiranno i dj che hanno fatto la storia del locale. Per l’occasione è stato anche ristampato un libretto fotografico dedicato ai primi 15 anni del Baccara, originariamente stampato dall’Aps 12 Pollici Social Club e andato subito esaurito. La ristampa sarà disponibile durante le visioni della pellicola.