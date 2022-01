Cane finisce in una voragine, provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco - GUARDA IL VIDEO

Epifania di paura per un cane di media taglia che, suo malgrado, è stato lo sfortunato protagonista di un intervento di salvataggio dei Vigili del Fuoco. Il povero animale, per cause ancora sconosciute, è scivolato all'interno di una delle tante grotte presenti nella zona di Rontana, all'interno del comune di Brisighella, non riuscendo più a risalire. Nel tardo pomeriggio del 6 gennaio è giunta così alla sala operativa 115 la richiesta di aiuto. L'animale era finito in una voragine naturale del terreno, costituente l’ingresso di un ambiente ipogeo. La sala operativa ha subito inviato sul posto la squadra dei volontari di Casola Valsenio. Vista la situazione, son stati inviati in supporto anche gli specialisti SAF (Speleo-Aplino-Fluviale), vigili del fuoco altamente preparati e specializzati per lavorare su corda, per consentire l'ingresso all’interno della grotta con la massima sicurezza. Il personale SAF si è calato all’interno nonostante le condizioni meteo e la scarsa visibilità non fossero ottimali. Il cane, nel frattempo, stava manifestando la sua presenza al personale ma purtroppo l’andamento verticale dell’inghiottitoio e i numerosi residui vegetali depositati nella grotta non hanno consentito il proseguimento dell’intervento nel corso della notte.

La mattina seguente gli specialisti SAF coadiuvati dal personale dei Vigili del Fuoco hanno proseguito le operazioni, fino a metà pomeriggio quando finalmente è stato possibile raggiungere il cane e a metterlo in sicurezza. Una volta assicurato all'operatore VF, è stato possibile procedere al recupero di entrambi fino all’esterno della grotta. Nel corso del sinistro sono intervenuti 19 vigili del fuoco tra cui 6 specialisti del Saf.