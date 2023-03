Festa e messa solenne per celebrare i 60 anni della chiesa di Marina

Domenica ricorrono i 60 anni dall’inaugurazione della chiesa parrocchiale di Marina di Ravenna. La chiesa dedicata a San Giuseppe venne inaugurata in occasione della festa del patrono il 19 marzo 1963 dall’allora arcivescovo Salvatore Baldassarri alla presenza festante dei fedeli, con tutte le pertinenze: la sacrestia, i locali per lo svolgimento delle attività parrocchiali, la grande sala polivalente usata anche come piccolo teatro per i momenti comunitari di aggregazione, soprattutto per bambini e ragazzi. La comunità si ritroverà in occasione di questo particolare momento storico per la celebrazione della messa solenne alle ore 10.30 e per il rinnovo dell’adesione ad Azione Cattolica presente in parrocchia da 70 anni.