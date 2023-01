In scena 60 giovani ballerini per il 'Befana Show': tanti spettatori per la festa dell'Epifania

Una bella festa dedicata alla danza, con sessanta giovani ballerini in pedana e gli spalti gremiti. Trecento spettatori hanno partecipato venerdì sera al “Befana Show” organizzato da You and Me Danza Sportiva - l’associazione che ha sede in via Girolamo Rossi - alla palestra della scuola Don Minzoni a Ravenna. Una serata in cui i giovani ballerini dell’associazione (che vanta anche una prestigiosa squadra agonistica) hanno potuto esprimere il proprio talento in un momento di gioia collettiva, prima di riprendere le normali attività in palestra. Molto soddisfatti i direttori artistici dell’associazione, Maria Letizia Rullo e Francesco Bortone, pronti ad affrontare una nutrita serie di impegni anche agonistici fin dalle prossime settimane.