60mila case sparse senz'acqua, Atersir: "Servirebbero 1,8 miliardi, metà a carico dei privati"

Sono 60.000 le case sparse in Emilia-Romagna non connesse alla rete dell'acqua pubblica. E un "numero consistente" si trova nel vasto territorio comunale di Ravenna. Fino a qualche tempo fa pozzi e fontane pubbliche permettevano di tamponare egregiamente la situazione. Ma siccità e cambiamenti climatici rischiano di lasciare queste case a secco.

Così oggi in commissione a Palazzo Merlato arriva la richiesta di risolvere l'annosa questione da parte del Consiglio territoriale di San Pietro in Vincoli. Richiesta sostenuta da due mozioni dell'opposizione a firma Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna e Veronica Verlicchi della Pigna, e da un ordine del giorno del Partito democratico, sui quali si cercherà una sintesi per arrivare in Consiglio comunale con un documento unico.

L'investimento stimato da Atersir a livello regionale è di 1,8 miliardi euro, con preventivi per gli estendimenti che variano dai 25.000 ai 600.00 euro; e il 50%, come da regolamento dell'Agenzia, a carico dei privati. In ballo c'è "il diritto fondamentale all'acqua potabile" sottolineano un po' tutti dagli scranni comunali e, nel dettaglio, Ancisi chiede una modifica al regolamento Atersir per inserire, tra l'altro, un tetto massimo di spesa a carico del privato inferiore al 50% del totale e tarato anche in base alle esigenze del territorio preso in esame: così come la partecipazione alle spese comuni per chi opta successivamente per l'allaccio. Simili le richieste dell'ordine del giorno dem che punta a svincolare il costo dell'abitazione da quello dell'opera; mentre La Pigna esorta ad aumentare il contributo da parte di Atersir e a prevedere una compartecipazione da parte del Comune alla spesa in modo che non superi i 5.000 euro a carico del privato

Il preventivo giunto ai residenti, argomenta Verlicchi, è di "580.000 euro più Iva, dunque 40.000-50.000 euro a testa". L'assessore all'Urbanistica Federica Del Conte sottolinea che si è già intervenuti per risolvere "diverse situazioni" e sono rimaste "le più complesse" perché più distanti dalla rete. Senza dimenticare, chiosa, che "ci sono anche difficoltà a mettere d'accordo tutti i residenti": qualcuno fa il "furbetto" e non aderisce all'intervento, salvo poi chiedere successivamente l'allaccio, così chi accetta deve pagare di più. E da regolamento Atersir non è possibile chiedere che paghi i costi che si sono accollati i suoi vicini. Non è nemmeno semplice, prosegue l'assessore, "sapere quante case non sono allacciate alla rete", comunque il Comune è attivo sulla problematica.

La responsabile di area del Servizio idrico integrato di Atersir Marialuisa Campani ricorda che per il bacino ravennate sono stati destinati per questi interventi 496.000 euro all'anno, mentre la percentuale a carico del privato può scendere dal 50% se l'opera è funzionale alla resilienza del sistema idrico. Per quanto riguarda poi l'inserimento nel regolamento del 2023 di "un importo fisso, nessun pregiudizio se il territorio esprime una comunità di intenti. (Dire)