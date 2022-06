65mila spettatori per il Jova Beach Party: ancora in definizione il piano viabilità di Marina di Ravenna

Nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi mercoledì mattina in Prefettura è stato messo a punto il Piano di Sicurezza per “Tricolore Air Show” che si terrà il 18 e il 19 giugno prossimi a Punta Marina. “Stamattina - ha dichiarato il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa - abbiamo definito il Piano di sicurezza con tutte le componenti che hanno partecipato al Comitato e dopo le indicazioni pervenute anche dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Si tratta di un evento tra i più importanti nell’ambito del ricco programma di manifestazioni aeree nazionali e vogliamo garantire a tutti gli spettatori di godersi lo spettacolo in sicurezza e senza problemi per la viabilità".

Per il Jova Beach Party 2022, previsto nei giorni di venerdì e sabato 8 e 9 luglio sul lungomare di Marina di Ravenna, si stanno definendo gli ultimi dettagli del piano di viabilità con i Tavoli Tecnici convocati dal Questore di Ravenna e la settimana prossima è previsto un incontro finale con la conferenza stampa di presentazione di tutte le misure che saranno predisposte per l’evento, al quale assisteranno circa 28mila spettatori il venerdì e 36mila il sabato.