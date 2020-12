67 mazzi di fiori sequestrati: multa da 5000 euro al venditore abusivo

Mercoledì mattina, in piazza Baracca, il personale appartenente all'Ufficio polizia commerciale e tutela del consumatore del corpo di Polizia locale ha sequestrato a un venditore abusivo 67 mazzi di fiori che l'uomo stava ponendo in vendita senza essere in possesso dell’autorizzazione. È, inoltre, stata elevata la prevista sanzione amministrativa di 5.164 euro.