7 bimbi afghani scappati dall'inferno di Kabul iniziano il primo giorno di scuola

Lunedì mattina a Casola Valsenio hanno iniziato il loro primo giorno dì scuola sette bambini afghani scappati dall’inferno di Kabul nel mese dì agosto grazie all’operazione Italiana “Aquila Omnia”. "Tutti abbiamo visto la sofferenza dietro alle immagini dell’aeroporto di Kabul e siamo stati colpiti dalla tragedia di un popolo che non trova pace da oltre 40 anni - commentano dall'amministrazione comunale - Questi bambini erano su quegli aerei carichi di persone e di speranze. Hanno lasciato il loro Paese e tutto ciò che avevano, sono arrivati in Italia dove gli è stato riconosciuto lo status di rifugiati. Siamo vicini a questi bambini e alle loro famiglie con affetto e solidarietà accogliendoli nel nostro istituto scolastico. Le maestre e i nuovi compagni dì scuola li hanno fatti subito sentire a loro agio in quello che oggi rappresenta per loro un nuovo inizio. Buona scuola piccoli!".