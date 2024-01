7 femminicidi nei primi 12 giorni dell'anno, la Casa delle Donne torna in piazza: "E' strage"

Nei primi 12 giorni del nuovo anno sono già 7 i femminicidi e 3 gli "orfani speciali" del 2024. Tutte donne uccise da mariti o ex e quasi tutte morte accoltellate. Per questo motivo sabato 13 gennaio la Casa delle Donne di Ravenna sarà di nuovo in piazza del Popolo, dalle 17.30 alle 18, per una nuova iniziativa di sensibilizzazione.

"E’ strage. E’ strage perché si è sempre detto che viene uccisa una donna ogni 3 giorni e invece ne stanno ammazzando una ogni 2 giorni - spiegano dalla Casa delle Donne - In appena due giorni sono state infatti uccise Teresa Sartori, Elisa Scavone ed Ester Palmieri. Ad ogni femminicidio la numerosa comunità di donne e di uomini che è nata intorno all’iniziativa della Casa delle donne si ritrova in piazza con il cartello "E’ strage" per fare un minuto di rumore e tenere così aperta e illuminata la strada indicata da Elena Cecchettin all’indomani del femminicidio della sorella Giulia. La violenza maschile contro le donne è un problema persistente, sistemico e strutturale che viene da lontano e i femminicidi non sono omicidi passionali né delitti pieni di misteri. Sono crimini di potere che raccontano della cultura patriarcale, discriminatoria e prevaricatrice, possessiva e oppressiva, in cui tutte e tutti nasciamo, cresciamo e moriamo".

"I flash mob 'E’ strage' portano il lutto per la morte e la solidarietà a chi rimane in vita, perché vengono letti i nomi e i cognomi delle donne vittime di femminicidio che non sono solo numeri e statistiche, ma vite interrotte in modo violento. Allo stesso tempo i flash mob dimostrano che cambiare è possibile. Le donne si vogliono vive e libere. Gli uomini devono e possono prendersi la responsabilità della violenza che esercitano nelle sue forme più diverse e lo Stato deve e può investire in prevenzione e formazione, educazione affettiva e sessuale, nei centri antiviolenza e nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. I flash mob 'E’ strage' e la comunità che li animano saranno presenti con i loro corpi e le loro parole per un intero anno ad ogni femminicidio".