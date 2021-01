"72 ore su una barella con la febbre in attesa di essere ricoverato": il calvario di un paziente Covid

72 ore bloccato su una barella al pronto soccorso, con la febbre, in attesa di essere ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid. E' una denuncia inaudita - ma che ricorda quella, molto recente, di un 75enne che aveva atteso 50 ore nello stesso luogo - quella che arriva da un 48enne ravennate, che ha voluto parlare attraverso il racconto dell'amica Francesca. "Il mio amico è stato ricoverato lunedì sera all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna dopo aver passato ben 72 ore su una barella nello stanzone del pronto soccorso - spiega la donna - Quando è stato messo in questa stanza era insieme ad altre 37 persone positive al Coronavirus, tutte in attesa di ricovero, tutti attaccati l'uno all'altro sulle barelle. E' stato lavato in mezzo a queste 37 persone, davanti a tutti, uomini e donne. Aveva 38 di febbre e difficoltà respiratorie, per le quali gli è stato dato nell'attesa una sorta di aerosol che agevola la resporazione (solo che nella stessa stanza lo fanno tutti quell'aerosol, immaginatevi l'aria che si respira...). Lì adesso funziona come lunghissima astanteria per i positivi, ma non è un reparto organizzato per situazioni di questo tipo: i caffè e il cibo molto spesso li forniscono i medici o gli infermieri con le proprie chiavette dai distributori pubblici, visto che i pazienti non possono entrare o uscire (anche giustamente) e nessun parente può stare con loro. Il pronto soccorso non è un reparto che supporta ricoveri lunghi 40 o 50 ore...".

La denuncia del 48enne arriva a poche ore da quella del sindaco di Ravenna Michele de Pascale, che ha ammesso la gravissima situazione dell'ospedale ammonendo i cittadini di rivolgervisi solo se davvero necessario, sollecitando allo stesso tempo l'Ausl a mettere in campo soluzioni a brevissimo termine. Lo stesso aveva fatto, a novembre, anche il direttore generale dell'Ausl Tiziano Carradori, ammettendo che "il pronto soccorso ravennate è un punto debole dell'azienda sanitaria. Tutti i pronto soccorso sono sottoposti alla pressione della pandemia, ma il nostro sconta delle debolezze logistiche e anche difficoltà di ricovero".

"Il mio amico, che ora è stazionario (non significa che stia bene, ma almeno ha un letto), ha sentito un medico dire al cambio turno che oltre a loro 38 ricoverati, contando anche i "puliti" fuori (cioè i pazienti non Covid), si arrivava a 50 persone da dover ricoverare. Ed era solamente mattina - denuncia Francesca - Altri medici hanno detto che il problema non sono le persone che vanno in pronto soccorso senza problemi effettivi, come ha detto il sindaco, perché adesso di gente senza problemi ne arriva ben poca. Il problema, a detta di questi medici, è che nell'ospedale di Ravenna non ci sono i posti letto per ricoverare la gente che sta male. I reparti non ricoverano perché non ci sono i posti letto. I medici del pronto soccorso sono bravissimi, ma sono pochi e fanno fatica a coprire i turni. Gli infermieri e le infermiere sono bravissimi e bravissime, ma sono pochi. Manca lo spazio per la dignità umana. Il sistema pronto soccorso di Ravenna, così, non ce la fa più. Questo, in un Paese civile, non deve esistere".