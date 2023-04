78esimo Anniversario della Liberazione: tanti eventi per celebrarla

Il Comune di Conselice celebra il 78esimo anniversario della liberazione con una serie di iniziative nel capoluogo e nelle frazioni. Si comincia giovedì 13 aprile con una fiaccolata della pace in occasione del 78esimo anniversario della liberazione di San Patrizio. Il ritrovo è alle 20.45 in piazza Mameli. A seguire deposizione della corona d’alloro in memoria dei caduti e discorso della sindaca.

Venerdì 14 aprile cade invece l'anniversario della liberazione di Conselice e Lavezzola. Alle 11 all'auditorium comunale di Conselice ci sarà un «appuntamento con la storia», un approfondimento dedicato alle classi terze della scuola media dell’istituto comprensivo «Felice Foresti» sugli avvenimenti che hanno portato la liberazione del territorio. A seguire gli studenti incontreranno Clara Brini, testimone di quei tempi. Alle 11 in piazza caduti a Lavezzola ritrovo con la partecipazione delle classi terze della scuola media di Lavezzola e deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti e discorso della sindaca. A seguire deposizione di fiori in memoria dei caduti al cimitero di Lavezzola. Alle 20.45 all'auditorium comunale di Conselice ci sarà la proiezione del documentario prodotto dall’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e provincia «Lugo ‘45 L’offensiva finale – Un racconto degli eventi».

Mercoledì 19 aprile alle 20.45 all'auditorium comunale di Conselice l’Istituto storico della resistenza presenta la ristampa del libro Mi chiamerò Serena di Ines Pisoni (1913-2005), che fu partigiana, scrittrice poi dirigente sindacale a Roma. Giuseppe Masetti dialoga con Natalina Menghetti, già sindaca di Alfonsine dal 1989 al 1992, amica di Ines Pisoni. Domenica 23 aprile alle 20.30 sempre all'auditorium comunale ci sarà lo spettacolo «Donne come staffette», tratto dal libro inedito Le case raccontano la stampa clandestina presentato dall’associazione Caffè delle ragazze, in collaborazione con il Comune e l'Anpi di Conselice.

Martedì 25 aprile, per la festa nazionale della liberazione, alle 9 sarà celebrata la messa e alle 10 discorso della sindaca e deposizione della corona al monumento ai caduti in piazza Foresti a Conselice. Alle 10.30 in piazza della libertà di stampa Anpi Conselice inaugura la mappa delle pedaline, una mappa fissata alla parete esterna della Coop di Conselice contenente le indicazioni di tutte le case che nel territorio hanno ospitato le pedaline durante la resistenza. Alle 11 in auditorium comunale videocollegamento con l'associazione Articolo 21 e il Comune di Lizzano in Belvedere, in diretta dal centro documentale «Enzo Biagi» di Pianaccio. Infine, la biblioteca comunale Giovanna Righini Ricci di Conselice allestirà una vetrina di libri a tema durante tutto il mese di aprile, mentre l’associazione Shahrazad farà una donazione di libri sull’antifascismo alla scuola primaria di Conselice, destinati alla nuova biblioteca itinerante della scuola.

A Riolo Terme

L’11 aprile Riolo Terme festeggerà il settantottesimo anniversario della Liberazione dal giogo nazifascista. Come consuetudine le celebrazioni inizieranno alle 9:45 presso la Chiesa dei Caduti di via Rimembranze, per poi spostarsi alla Stele della Resistenza posta davanti al Municipio, dove seguirà il discorso ufficiale alla presenza dell’Esercito e delle autorità civili e religiose. Saranno deposte delle corone d’alloro di fronte al monumento alle Vittime Civili di Guerra, inaugurato nel 2021, e al Parco Scattini, intitolato alla memoria di Arturo Scattini, Generale del gruppo di Combattimento “Friuli” che liberò Riolo.

La sera di martedì 11 aprile si terrà l’evento conclusivo della rassegna “127 Giorni”, che ripercorre i quattro mesi in cui la Linea Gotica si stabilì a Riolo. Alle ore 21:00, presso la Sala “Sante Ghinassi”, Romano Rossi presenterà “Foto e ricordi dell’assalto alla Linea Gotica”, con fotografie originali dell’epoca per ripercorrere i momenti finali della Liberazione.

A Sant'Agata sul Santerno

Sant'Agata sul Santerno celebra il 78esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo con due iniziative, una nel giorno di liberazione del paese (il 12 aprile) e una in occasione della festa nazionale del 25 aprile. Mercoledì 12 aprile alle 20.45 al centro sociale Ca di cuntadèn, in via Roma 12, si terrà la proiezione di filmati dei territori di Sant'Agata sul Santerno, Massa Lombarda, Conselice, Lavezzola, Sesto Imolese, Medicina, a cura di Marco Dalmonte e Candido Parrucci. In apertura i saluti del sindaco Enea Emiliani e del referente Anpi Claudio Carta. La serata fa parte del progetto realizzato dall’associazione Senio River 1944-1945.

Martedì 25 aprile alle 11 inizierà la cerimonia ufficiale con deposizione delle corone d’alloro presso le lapidi sotto la torre civica e al monumento ai caduti. Interverranno il sindaco Enea Emiliani, il presidente del Comitato permanente per la difesa delle istituzioni democratiche Claudio Carta e la sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Le iniziative sono a partecipazione libera e sono aperte a tutta la cittadinanza.