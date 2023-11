79 anni fa l'eccidio dei martiri di San Pancrazio: in programma la commemorazione

Dopo le celebrazioni per il 105esimo anniversario della fine della prima Guerra Mondiale, in occasione del 79esimo anniversario dell’Eccidio dei Martiri (che ricorre il 17 novembre), l'Amministrazione comunale di Russi, unitamente al Comitato permanente antifascista di San Pancrazio e al Consiglio di zona della frazione, intende ricordare il contributo che, con i suoi Caduti, San Pancrazio ha dato alla lotta per la libertà del Paese.

La manifestazione, che avrà luogo a Ragone e San Pancrazio nella mattinata di domenica 19 novembre, sarà rivolta soprattutto alle giovani generazioni che non hanno vissuto quei tragici giorni, proprio perché possano conoscere, apprezzare e ricordare sempre quei concittadini che hanno immolato la loro vita, con estremo sacrificio, per tenere alti gli ideali di libertà, di giustizia sociale e di pace, patrimonio inestimabile di civiltà e di democrazia.

A Ragone alle 8.15 il ritrovo presso il Cippo Martiri delle Mura in Via Argine Destro Montone, 158. In programma: Deposizione della corona; Proseguimento al Cippo Martiri della Capra in Via Argine Sinistro Montone, 151; Deposizione della corona. Saranno presenti: Susanna Tassinari – Presidente del Consiglio Territoriale di Roncalceci e Giuseppe Tadolini – Presidente del Comitato Cittadini di Ragone.

A San Pancrazio alle 9.15 la partenza del corteo da Via Molinaccio - Ang. Via E. Farini, poi la deposizione di una corona al Monumento dei Caduti in Via Randi, 11/1. Alle 9.45 alla Scuola Elementare sosta al cippo di Maria Antonia Fabbri. Nell'atrio intervento del Sindaco Valentina Palli. Seguono la proiezione del video “Voglia di Libertà” realizzato dal Comune di Russi in collaborazione con A.N.P.I. Russi, canzoni e letture dei ragazzi della 4ª e 5ª della Scuola Elementare M. Fantozzi di San Pancrazio. Sarà presente Renzo Savini – Presidente provinciale A.N.P.I.. Alle 11. celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di San Pancrazio.