790 iscritti ai laboratori di Lavori in Comune: ora la festa finale per le “magliette gialle”

Sabato 21 ottobre, dalle 17, al palazzo dei Congressi, i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 19 anni coinvolti nel progetto Lavori in Comune 2023 parteciperanno con le famiglie, insieme a tutor e Associazioni che li hanno seguiti, all’evento conclusivo e al ritiro degli attestati, utili per il riconoscimento di eventuali crediti scolastici. È tempo quindi di saluti e ringraziamenti per le “Magliette gialle” che, anche quest’anno, hanno partecipato numerosissime durante l'estate al progetto di volontariato e cittadinanza attiva giunto alla sua dodicesima edizione. Sono stati infatti oltre 790 gli iscritti agli 85 laboratori proposti.

Nel corso del pomeriggio si condivideranno alcuni momenti significativi dell’esperienza attraverso la visione di foto e filmati realizzati. Una selezione di foto appositamente montate ripercorrerà tutti i laboratori svolti, accompagnati dalle esibizioni live dei partecipanti al laboratorio della scuola di Officina della Musica. Chi lo desidera, potrà ritirare libretti e opuscoli prodotti nei vari laboratori. Promosso dall’assessorato al Decentramento, il progetto è sostenuto dai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie e realizzato con la collaborazione di oltre 70 soggetti fra Enti, Associazioni, Comitati Cittadini, Pro Loco, tutor, volontarie e volontari iscritti all’albo del Comune di Ravenna. L’elaborazione completa dei questionari sarà visibile sul sito del Comune di Ravenna a partire da fine ottobre, insieme ai video ed altro materiale prodotto durante l’estate.

Le attività realizzate

85 diverse tipologie di laboratori proposti, dal 12 giugno al 6 settembre per 141 settimane totali di attività di laboratorio; 790 iscritti e oltre 100 tutor/esperti/esperte a guidare i ragazzi/e nelle varie attività. Le aree tematiche dei laboratori erano: ambiente/ecologia, arte, creatività, educazione, La tua Ravenna e Prevenzione sicurezza e primo soccorso.

Nel corso dei laboratori, fra le varie cose, sono stati formati 33 ragazzi/e in 2 laboratori sulle tematiche del Primo Soccorso e 1 di Soccorso in mare; è stato realizzato un evento teatrale in occasione della commemorazione dell’eccidio del 25 agosto 1944 nel Ponte degli Allocchi; è stato realizzato un opuscolo e 3 cartoni animati (stop motions) contro la violenza di genere; sono stati formati 9 ragazzi/e all’uso del linguaggio dei segni; sono stati realizzati circa 20 manufatti, fra cuffiette, sciarpette, calzini ed altri indumenti con lavoro a maglia da donare al reparto di Neonatologia dell’Ospedale Civile di Ravenna per neonati prematuri; sono state ripristinate 70 panchine; sono stati realizzati 8 murales presso scuole, biblioteche, residenze protette, luoghi ed edifici pubblici; nell’ambito del centro di recupero animali marini, Cestha, di Marina di Ravenna, sono state prestate cure a 90 tartarughe, 3 trigoni, 25000 piccoli di seppia, 75 cavallucci marini, 8 astici; sono stati raccolti 15 sacchi di rifiuti nelle aree verdi di Marina di Ravenna.