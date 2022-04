7mila chilometri in moto per aiutare chi soffre: parte il viaggio solidale di Nicola

Un giro d'Italia in nome della solidarietà. Un percorso di 7.200 km suddiviso in 26 tappe attraverso lo Stivale: una sorta di "motogiro d'Italia" per aiutare i pazienti e le famiglie che lottano contro le cardiopatie congenite. Questo è il tema del viaggio che porterà il ravennate Nicola Scanferla a fare tappa in varie città d'Italia in sella alla sua moto Yamaha TDM 900. Un viaggio che parte sabato alle ore 8.30 da Ravenna, in via Campania, per compiere un gesto di grande generosità.

L'obiettivo di Nicola è infatti quello di raccogliere fondi per il "Polo dei Cuori", lo spazio che a Bologna accoglie gratuitamente i pazienti con cardiopatie congenite e le loro famiglie. Un progetto speciale attraverso il quale l'associazione Piccoli Grandi Cuori aiuta queste persone a vivere una quotidianità più serena durante un lungo e difficile percorso di cura.

Le spese per portare avanti questo importante servizio di accoglienza, nato nel 2015, sono importanti: come spiega Simona, referente per l'associazione, "ospitare una famiglia significa ha un costo medio annuo pari a circa 5 mila euro. Il servizio offre ospitalità gratuita alle famiglie che affrontano un percorso di cura per trapianti e operazioni cardiache". Un servizio che viene svolto in collaborazione con l'ospedale Sant'Orsola di Bologna e che, oltre all'accoglienza dei pazienti e dei loro cari, offre anche assistenza psicologica e sociosanitaria.

Proprio per sostenere questo progetto, Nicola sale in sella alla sua moto per affrontare un impegnativo viaggio on the road che, da Ravenna lo vedrà attraversare la costa adriatica e scendere fino alla Sicilia, sua terra d'origine. Poi il centauro risalirà la Penisola passando dalla costa tirrenica, da Piemonte, Lombardia e Veneto, prima di concludere il suo viaggio a Bologna, il 25 maggio, proprio davanti al "Polo dei Cuori". In questo modo Nicola dedica alle famiglie bisognose d'aiuto questo suo straordinario viaggio, cercando di sensibilizzare quante più persone possibile. Per chi è interessato a donare, basta andare sul sito dell'associazione o sulla piattaforma online "Sostieni Piccoli Grandi Cuori".