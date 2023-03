8 marzo, inaugurata una nuova panchina rossa a Villanova per dire 'no' alla violenza

Mercoledì mattina, in occasione della Giornata internazionale per i diritti della donna, è stata inaugurata una panchina rossa a Villanova di Ravenna, nella piazzetta verde A. Sellitto. "Un simbolo del rifiuto della violenza sulle donne, dal Comitato Cittadino di Villanova di Ravenna", ha commentato l'associazione Linea Rosa. Presenti per l'inaugurazione il Comandante della Polizia Locale Andrea Giacomini, l’assessora Federica Moschini e l’assessore Gianandrea Baroncini del Comune di Ravenna e la vice presidente di Linea Rosa Monica Vodarich. "Grazie al Comitato Cittadino di Vilanova di Ravenna per aver donato in questa importante giornata questa meravigliosa panchina a tutta la sua comunità", ha detto l'assessora Moschini.