8 marzo, mimose e bandiere arcobaleno in piazza: la voce delle donne per la pace

Le donne di Ravenna fanno sentire la propria voce per chiedere la pace. Si è tenuta venerdì pomeriggio, in occasione dell'8 marzo, giornata internazionale per i diritti delle donne, una manifestazione in piazza del Popolo organizzata dalla Casa delle Donne. Un'occasione per parlare di diritti e delle lotte del presente e del passato, ma soprattutto per chiedere a gran voce un cessate il fuoco. Dopo lo sciopero degli studenti di questa mattina, nel pomeriggio si è tornato dunque a parlare dei conflitti in corso nel mondo e, in particolare, di quello in corso in Israele.

Tante le persone presenti in piazza, dove è poi intervenuta anche la deputata del Pd Ouidad Bakkali, che nei giorni scorsi si era recata in Egitto con una delegazione per raggiungere il valico di Rafah e quindiincontrare le organizzazioni umanitarie che cercano di inviare aiuti essenziali dentro la Striscia di Gaza, martoriata dal conflitto in corso.