Nasce la rete dei musei della 'Linea Gotica': tra i centri d'interesse anche un luogo del Ravennate

Mettere in rete i luoghi della Resistenza presenti sulla Linea Gotica in Emilia-Romagna per celebrare, nel 2025, l’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Ricorrenza per la quale è in programma la realizzazione di un memoriale transnazionale sotto forma di sentiero naturalistico, una linea fisicamente tracciabile fra i principali Paesi e le regioni in cui opera l’associazione “Liberation Route Europe”. L’associazione, infatti, insieme alla Regione Toscana e alla Regione Emilia-Romagna valorizza i luoghi di interesse storico presenti sulla Linea Gotica e sul Cammino di Pace da Monte Sole a Sant’Anna di Stazzema. Il progetto è contenuto all’interno del “Programma degli interventi sulla Memoria del Novecento” approvato dall'Assemblea legislativa

“Vogliamo dare più importanza ai luoghi della memoria che devono diventare musei della memoria”, spiega l’assessore alla Cultura Mauro Felicori che sottolinea quali siano i principali tra questi luoghi: Casa Cervi, il capanno del partigiano a Ravenna, Monte Sole. “L’impegno sui luoghi della memoria ci permettere di avere dei presidi permanenti della memoria rendendo educativo l’intero territorio regionale: anche per questo abbiamo aderito alla “Liberation Route Europe” che vuole ricordare le tappe della Liberazione da parte degli alleati. Gli istituti storici che la Regione finanzia devono essere sempre più luoghi di libero confronto e libero pensiero”.

Se la realizzazione della “rete lungo la linea gotica” è il punto di forza del programma regionale per la Memoria del ‘900, scorrendo le proposte della giunta si vedono altri progetti come la realizzazione di convegni a tema, il sostegno agli archivi (specie fotografici) che si occupano del XX secolo e in particolare delle due guerre mondiali, della Resistenza e degli anni di piombo.