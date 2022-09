80 persone a spasso sul fiume Lamone sulle tracce della storia e dei sapori locali

Un cammino di 16 chilometri a ritmo lento lungo il fiume Lamone tra perle di storia, natura e sapori capaci di raccontare l’identità di un angolo affascinante della Romagna: è quello in cui si sono cimentate oltre ottanta persone domenica 4 settembre a Russi grazie all’iniziativa “Racconti in viaggio” organizzata dalla Strada della Romagna con il patrocinio del Comune di Russi e del Comune di Bagnacavallo e il contributo di Visit Romagna.

Grazie alla collaborazione con ProLoco Russi, Associazione Traversara in Fiore, Gruppo Cammino Russi Casa per la Salute e Associazione Terre del Lamone, i camminatori hanno potuto scoprire curiosità e aneddoti legati al territorio, e osservato da vicino la flora di fine estate presente lungo gli argini del fiume. Punto di partenza e di conclusione dell’escursione è stato Palazzo San Giacomo, dove all’arrivo i partecipanti hanno gustato un goloso pic-nic a base di prodotti agricoli locali e hanno visitato il palazzo, al centro di un importante progetto di restauro attuato negli ultimi tre anni e dove è allestita fino al 25 settembre la mostra “Alla Natura. L’azione artistica come ultimo rito magico e salvifico”, che celebra la nuova destinazione del sito.