Previsti 80mila spettatori al Jova Beach Party: in Prefettura si studia un piano per accogliere il pubblico

Si è svolto mercoledì mattina in Prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine e delle autorità locali. Tema centrale dell'incontro è stata l'organizzazione di un piano di sicurezza in vista della tappa a Marina di Ravenna del Jova Beach Party 2022.

All'incontro erano presenti anche gli organizzatori dell'evento, e così si è svolto un preliminare esame di tutti gli aspetti della manifestazione. La tappa del tour di Jovanotti, previsto nei giorni 8 e 9 luglio sulla spiaggia di Marina di Ravenna, prevede infatti un afflusso di circa 80.000 appassionati per i due giorni di concerto, in un’area di 30.000 metri quadrati.

Il "Piano Safety e Security" sarà perfezionato dagli organizzatori nei prossimi giorni, insieme al Comune di Ravenna, anche alla luce delle linee guida che sono attese dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, dal momento che l’evento interesserà ben 11 località nella prossima estate ed è già stata programmata per il 13 aprile una conferenza di servizi con i Comandanti Provincia dei Vigili del Fuoco interessati.

Nel frattempo il Prefetto De Rosa ha chiesto al Questore Stellino di convocare appositi tavoli tecnici per esaminare nel dettaglio i profili connessi alla sicurezza pubblica e alla viabilità nell’area interessata dall’evento, per il quale sono state già individuate tre macroaree di sosta e deciso un potenziamento del trasporto pubblico, ferroviario e via mare. Una nuova riunione del Comitato sarà convocata entro il 20 aprile per esaminare l’evoluzione del Piano organizzativo in corso di definizione.