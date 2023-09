9 gatti scomparsi e uno morto: l'associazione denuncia il 'mistero' delle colonie feline

Alcuni misteriosi episodi di sparizione di gatti sono stati segnalati dai volontari dell'associazione Clama a Russi, precisamente nelle colonie 30 e 46, presenti nella zona di Palazzo San Giacomo. "In tre settimane - affermano i referenti dell'associazione - sono venuti a mancare almeno 10 gatti, di cui uno ritrovato deceduto. Nella zona sono state avvistate persone con cani di grossa taglia lasciati liberi e un insolito traffico di auto".

"Da anni i gatti vivevano liberi ed accuditi, e mai nessuno di loro era sparito; ora i pochi rimasti sono molto spaventati - prosegue l'associazione animalista - Chi se n'è preso cura in questi anni li conosce tutti per nome e non sa darsi pace per la loro scomparsa. Si è provveduto ad una denuncia contro ignoti, e sarà cura dei referenti di colonia e della nostra associazione monitorare la situazione affinché il colpevole di un atto così efferato venga assicurato alla giustizia".

L'associazione Clama chiede inoltre che "alla luce della denuncia e della comunicazione alla sindaca e agli assessorati di riferimento, le autorità competenti si attivino per una vigilanza sul posto. I gatti liberi di colonia sono protetti da leggi nazionali e regionali, e sono sotto la tutela del Comune. È assolutamente vietato spostarli e costituisce reato il loro maltrattamento". L'associazione si rivolge anche ai cittadini "affinché ci segnalino comportamenti sospetti, al fine di tutelare i pochi gatti rimasti, anime innocenti che chiedono solo di vivere libere e rispettate".