Marco Diafaldi dopo la vittoria del Palio di Faenza: "E' stata una gara in salita, ma agli spareggi ero sicuro di farcela"

E’ stata una notte di grandi festeggiamenti in via Cavour a Faenza, sede del Rione Verde.

Sabato infatti il rione di Porta Montanara ha trionfato al Palio del Niballo 2023 grazie al proprio abile portacolori Marco Diafaldi, che aveva già aggiunto il proprio nome nell’albo del palio di Faenza nel 2014 e nel 2015. Proprio al 2015 risale l’ultima vittoria del Rione Verde, tornato a gioire dopo 8 anni.

“Marco è un cavaliere certamente in gamba - ha detto subito dopo la gara il capo rione Massimo Liverani -, è il binomio cavallo-cavaliere che ha funzionato. Il nostro cavallo, giovanissimo, era preparato a dovere”.

Diafaldi, dato tra i favoriti alla vigilia, ha disputato una gara in crescendo. Si era infatti aggiudicato il primo scudo sfidando il rione Giallo, poi però aveva perso il primo scontro contro il Rione Nero, e nella propria serie di tornate aveva battuto il Rosso e il Giallo ma aveva nuovamente perso contro Nero e Borgo.

Magistrale è stato poi il prosieguo della giostra del cavaliere di Porta Montanara, il quale non ha più perso una sola sfida.

“E’ stata una gara un po’ in salita - ha commentato a caldo Marco Diafaldi -, perchè il cavallo che montavo non è stato brillante nella pista di destra come nelle prove. A sinistra però ho trovato un cavallo diverso che si è ‘slegato’ e ha iniziato a correre come sa fare lui. Da quel momento ho iniziato a credere nella vittoria. E ho avuto anche un po’ di fortuna”.

Diafaldi si è aggiudicato il Palio e la torre dorata donata dalla Pro Loco manfreda al termine della serie di spareggi, nei corso dei quali ha sfidato prima il Rione Rosso e poi il Borgo Durbecco, vincendo entrambe le sfide.

“Dopo aver sconfitto il Rosso sapevo che avremmo vinto anche contro il Borgo - ha concluso il nuovo detentore del Palio di Faenza -. Dedico questa vittoria ai ragazzi della scuderia che si sono impegnati moltissimo”.