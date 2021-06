Stroncato da un malore mentre fa jogging: 48enne muore in vacanza

Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri

Tragedia domenica mattina a Marina Romea. Un turista novarese di 48 anni è stato stroncato da un malore mentre stava facendo jogging in pineta, nei pressi del camping dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. L'allarme è scattato intorno alle 9.30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, che hanno provato a strappare alla morte l'uomo con un disperato tentativo di rianimazione di 45 minuti. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri.