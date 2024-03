Non trova la via del ritorno durante l’escursione: localizzato grazie al telefonino

Paura nel tardo pomeriggio di mercoledì per un giovane escursionista nel Parco delle Foreste Casentinesi nei pressi del Bivacco Villaneta, a Campigna. Il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Falco è stato attivato poco dopo le 18. L'escursionista, un 28enne residente a Ravenna, circa un chilometro dopo il Bivacco ha perso l'orientamento e, non riuscendo più a trovare la strada del ritorno dopo più tentativi, ha contattato i soccorsi. Sul posto sono giunti una squadra del Soccorso Alpino e i Carabinieri Forestali di Campigna che hanno trovato il giovane (grazie alla localizzazione tramite cellulare) e lo hanno riaccompagnato alla propria auto in sicurezza.