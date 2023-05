A Bagnacavallo si cercano volontari per aiutare a ripulire le case dopo l'alluvione

Proseguono senza sosta le attività di ripristino e soccorso dopo l'alluvione, coordinate dal Centro Operativo Comunale in costante collegamento con il Centro Coordinamento Soccorsi in capo alla Prefettura di Ravenna. Il Comune di Bagnacavallo ha attivato un numero per aziende e privati che avessero bisogno di aiuto per sgomberi, pulizie e ripristini. Il numero è 0545280876, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Accanto alle attività di soccorso coordinate dalla Protezione Civile, la cittadinanza si è mobilitata in queste ore per aiutare famiglie e imprese in difficoltà. Chiunque volesse partecipare come volontario può mandare la propria disponibilità al numero Whatsapp 3332409767, attivo dalle 8 alle 20, e iscriversi all’Albo del volontariato civico individuale. Il Gruppo comunale di Protezione Civile dislocherà le persone in base alle richieste pervenute.

Si ricordano inoltre i numeri per le emergenze:

- 337 1208726: posto di comando avanzato dei Vigili del Fuoco al Palazzetto dello Sport di Bagnacavallo per richiedere soccorso per difficoltà legate all’impraticabilità delle strade.

- 800 072525: numero verde della centrale operativa della Polizia locale.

