A 11 anni è già campione di kart: e ha anche una pagella eccellente

Giovedì il sindaco di Lugo Davide Ranalli e il vicesindaco con delega allo Sport Pasquale Montalti hanno incontrato il lughese Thomas Baldassarri, giovane campione di kart. L’incontro è stato l’occasione per portare all’atleta le congratulazioni dell’Amministrazione comunale per quanto fatto finora e per fare a Thomas gli auguri per il nuovo campionato appena iniziato.

Thomas Baldassarri, 11 anni, gareggia col team Newman Motorsport nel campionato italiano Aci Karting nella categoria “Mini”, che ha debuttato la scorsa settimana sul Circuito Internazionale di Triscina, in Sicilia. Nei prossimi mesi il campionato proseguirà a Napoli, in Veneto e Lombardia. Le gare sono trasmesse sul canale 228 di Sky. Thomas pratica questa disciplina da diversi anni ma racconta di non aver mai trascurato lo studio e la scuola. A settembre frequenterà la seconda media nella scuola Gherardi e ha concluso l’ultimo anno con sette dieci e quattro nove in pagella.

“La giovanissima età di Thomas – commenta Davide Ranalli – non deve ingannare, sono già tante le gare e i rilevanti risultati collezionati da lui negli ultimi tempi grazie alla sua grande tenacia. Ultimamente i giovani sportivi lughesi si stanno mettendo molto in risalto a livello nazionale e questo non può che renderci orgogliosi. Leggiamo in questi giorni alcune anticipazioni sul Decreto Agosto, di cui sta discutendo il governo. Per lo sport si parla ad esempio di un credito d’imposta del 50% per le sponsorizzazioni sportive; questa potrebbe essere una buona occasione sia per gli atleti che per le imprese del territorio che decidono così di investire sui giovani”.