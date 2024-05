A 134 anni di distanza, Legacoop e Cab Massari ricordano l'eccidio delle mondine e dei braccianti

Lavoro e facoltà di manifestare, diritto al dissenso e libertà di scendere in piazza per protestare: questioni antiche e sempre attuali, come dimostra la memoria ancora viva dell'eccidio delle mondine e dei braccianti avvenuto 134 anni fa a Conselice. L'anniversario verrà ricordato martedì 21 maggio alle 11 da Legacoop Romagna e Cooperativa Agricola Braccianti Massari, in un evento svolto con il patrocinio del Comune di Conselice. Luogo dell'iniziativa il monumento di Luciano Caldari che commemora quei fatti, in via Copernico.

Dopo i saluti dell'amministrazione comunale e della CAB Massari, i cui soci sono gli eredi ideali di quei manifestanti, a raccontare i fatti sarà la storica e ricercatrice Laura Orlandini. L'anno è il 1890. Mercoledì 21 maggio alcune centinaia di mondine delle risaie Massari si uniscono ai braccianti che scioperavano per chiedere pane e lavoro. La fanteria apre il fuoco sulla folla che da settimane protesta, urlando ad alta voce la propria fame. Due donne e un uomo cadono sotto i colpi, una trentina vengono feriti.

"La vasta risonanza di quell'evento — dice il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, che avrà il compito di chiudere i lavori — ci ricorda ancora oggi i valori che solo con la Liberazione sono entrati a far parte del nostro ordinamento: la libertà di scendere in piazza per manifestare e dissentire pubblicamente, il diritto al lavoro e alla libertà di pensiero. Sono i valori della democrazia che sono inscritti nella nostra Costituzione e attraversano tutta la storia del movimento cooperativo, sin dalle origini: preservarne la memoria significa farli vivere giorno per giorno".