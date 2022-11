A 37 anni dal primo giorno di scuola elementare si ritrovano a cena con la loro maestra: "Tanti ricordi e un mare di risate"

Ne è passato molto di tempo da quella mattina di settembre del 1985 a Granarolo Faentino in cui 14 bambini si trovarono ad affrontare il loro primo giorno di scuola elementare, per la precisione 37 anni. Nel corso di questi anni, quei bambini hanno preso strade diverse, hanno inseguito i loro sogni, magari quelli che nutrivano già in cuor loro quel giorno, lasciando la mano dei loro genitori e afferrando quella di una persona fino a quel momento sconosciuta, ma che sarebbe poi diventata più che una semplice maestra. Alcuni vivono ancora a Granarolo e non si sono mai persi di vista, altri hanno cambiato città o non si vedono da anni, ma una cosa è certa: quei momenti passati insieme in classe non li hanno dimenticati. Grazie all'impegno di uno di loro, Filippo Ballardini, quei compagni di classe si sono ritrovati, insieme alla loro tanto amata maestra, venerdì al ristorante Syrenè di Cotignola. La serata è stata molto allegra e conviviale, scandita dall'immancabile appello, da tantissimi aneddoti, ricordi e da un mare di risate. A fine serata c'è stata la promessa di tutti di rivedersi per festeggiare i 40 anni da quel primo giorno di scuola.

Stefano