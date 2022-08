A 42 anni dalla strage di Bologna, Ravenna ricorda la tragedia con una staffetta attraverso il territorio

Tutto il territorio di Ravenna ha celebrato domenica il 42esimo anniversario della strage di Bologna del 2 agosto 1980 con un allenamento autogestito intitolato "Sulle orme della staffetta del 2 agosto", che ha attraversato i Comuni del territorio. L'iniziativa organizzata dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con il Coordinamento delle società podistiche UISP, ha coinvolto appassionati, cittadini e autorità pubbliche di tutte le amministrazioni comunali in una mattinata di ricordo, riflessione e condivisione, nell'intento di non dimenticare mai un episodio così violento come l'attentato alla stazione di Bologna.

Una manifestazione che ha tagliato in lungo e in largo tutta la provincia di Ravenna con tutte le tratte fra i diversi Comuni coperte da podisti e camminatori in rappresentanza delle associazioni Uisp e dello stesso Coordinamento delle società podistiche Uisp. Una rappresentanza simbolica e importante allo stesso tempo per un gesto concreto che ha portato anche lo stesso Coordinamento ad essere incaricato come "custode" ufficiale della Bandiera del Comitato Ricordo Strage. La staffetta ha fatto tappa a Ravenna, Russi, Bagnacavallo, Lugo, Cotignola, Bagnara di Romagna, Alfonsine, Fusignano, Voltana, Sant’Agata sul Santerno, Massa Lombarda: Sindaco Daniele Bassi e Assessore Stefano Sangiorgi e Conselice (San Patrizio).